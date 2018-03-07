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9 FETÖ sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

AA |  07 Mart 2018 Çarşamba - 19:41 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 19:41

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valilik Binası'nı ablukaya almaya çalıştıkları iddia edilen, rütbeli eski askerlerin de aralarında yer aldığı 89'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı, 9 sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.


Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliyedeki salonların fiziki  yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans  salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında  getirildi.
 
Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek'in Konya  Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı  albay Alican Erkiletlioğlu ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet  Çehreli'nin Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, eski İl Jandarma Komutan Vekili  albay Necati Metin'in Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS  aracılığıyla katıldığı duruşmada, Başbakanlık adına avukat Burcu Nur Çağlayan,  bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.
 
Duruşmada, ek ifadeleri alınan sanıkların dinlenmesinin ardından  cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını okudu.
 
FETÖ'nün amaç ve yöntemlerine yer verilen mütalaada, gizliliğe önem  veren örgütün bu amaçla şifreli haberleşme programlarını kullandığı ve  mensuplarını devletin kritik kurumlarına yerleştirmek amacıyla farklı yollara  başvurduğu belirtildi.
 
Sanık ifadeleri ile tanık ve gizli tanık beyanlarına değinilen  mütalaada, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Siirt Valiliğini işgal  etmeye çalıştığı kaydedildi.
 
Tutuklu 9 sanık hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı,  "mahrem sorumluları" Siirt Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken  ihraç edilen tutuklu sanık Doç. Dr. Mehmet Akbulak ve eski öğretmen Oğuzhan  Tezcan ile eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek,  yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay  Necati Metin, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli, eski  Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı Tabur Komutanı yarbay Coşkun Kargın, eski  Harekat ve Eğitim Şube Müdürü yüzbaşı Serdar Hacısalihoğlu ve  eski Lojistik Şube  Müdürü yüzbaşı Erdem Barışık'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"  suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
 
Duruşmaya, cumhuriyet savcısının mütalaasıyla yarın devam  edilecek.  
 
  
 

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