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8 yıl aradan sonra yeniden başladı!

AA |  25 Haziran 2019 Salı - 15:18 | Son Güncelleme : 25 06 2019 - 15:24

Van'da 2011 yılındaki depremlerinin ardından yapılamayan Tahran-Van yolcu treni seferleri, 8 yıl aradan sonra tekrar başladı. Tahran'dan dün yola çıkan tren, sabah saatlerinde 79 yolcusuyla Van Garı'na ulaştı.


Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de yaşanan depremlerin  ardından yapılamayan Tahran-Van yolcu treni seferleri yeniden başladı. 
 
Deprem sonrasında yaşanan durgunluk nedeniyle 8 yıldan bu yana  gerçekleştirilemeyen Tahran-Van yolcu treni seferleri, iki ülke arasındaki  ilişkilerin gelişmesi ve yolcu kapasitesinin artmasıyla karşılıklı olarak yeniden  başlatıldı.
 
İran'ın başkenti Tahran'dan dün saat 09.30'da hareket eden 5 vagonlu  ve 180 kişi kapasiteli yolcu treni, sabah saatlerinde Van Garı'na ulaştı.
 
Yaklaşık 21 saatlik yolculuğun ardından Van'a gelen 79 İranlı yolcu,  minibüs ve otomobillerle kent merkezine geçti.
 
 
"Tren seferleri haftada iki kez yapılacak"
 
Raja Demiryolu Taşımacılığı şirketi turizm bölümü şefi Mehrdad  Nasseri, yaptığı açıklamada, Tahran-Van tren seferlerinin başlamasından duyduğu  memnuniyeti dile getirdi.
 
Tahran-Van treninin uzun aradan sonra seferlere başladığını belirten  Nasseri, seferlerin haftada iki kez yapılacağını aktardı.
 
 
Çok yakında Tahran-Ankara treninin de seferlerine başlayacağını  kaydeden Nasseri, şöyle konuştu:
 
"Bundan sonra da seferler bu şekilde devam edecek. Bu trende 79 yolcu  ile geldik. İlk sefer için iyi bir rakam ama bundan sonra yolcu sayısının  artmasını ümit ediyoruz. Yolcuları bilgilendirerek ve tanıtımını yaparak  seferleri arttırmak istiyoruz. Seferlerin artmasıyla İran ile Türkiye arasındaki  iş birliğinin de gelişeceğini düşünüyoruz. Bu seferlerin başlatılması için  yolcuların yoğun talepleri vardı. Özellikle Tahran ve ona yakın illerde talep  fazla olduğundan Tebriz-Van arasında yapılan seferleri Tahran-Van olarak yeniden  tanımladık. Onların isteklerini yerine getirdik ve bu şekilde yolcuların da  artmasını sağladık."
 
Seferlerin, iki ülkenin ekonomik ilişkilerine de önemli katkı  sunacağını vurgulayan Nasseri, her gelen İranlı yolcunun burada alışveriş  yapacağını, bunun da Van'daki tüm sektörlerin daha fazla iş yapmasına olanak  sağlayacağını ifade etti.
 
 
İran'dan gelen yolcular da tren seferlerinin başlatılmasında emeği  geçenlere teşekkür ederek, keyifli bir yolculuk yaptıklarını dile getirdi.
 
Tren, bugün saat 21.00'de Van Garı'ndan Tahran'a hareket edecek.
 
Terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 2015'te durdurulan  Van-Tebriz tren seferleri de sağlanan güven ortamıyla geçen yıl yeniden  başlamıştı.
 

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