8. gün iftar menüsü: İftarda ne yesek? İşte kolay, pratik iftar yemekleri!

İftarın yeri herkes için ayrıdır. Çorbası, salatası, ana yemeği ve tatlısıyla kolay ve pratik tariflerden oluşan ramazan sofraları hazırlamak isteyenler buraya. Hem kolay hem de farklı yemek arayışındaysanız alternatif iftar menüsü hazırladık. Bugün iftarda ne pişirsem, iftara ne yapsam, iftarda ne yesek diyorsanız sizin için derlediğimiz kolay iftar menüsüne mutlaka göz atın. 8. gün iftar menüsünde, sütlü mantar çorbası, ıslama köfte, piyaz, tahinli Kemalpaşa tatlısı, ve ramazana özel gül şerbeti tarifi yer alıyor. İşte iftar için yapabileceğiniz damak tadınıza uygun pratik, farklı yemek tarifleri ve kolay iftar menüsü önerileri...

Farklı ve lazzetli ramazan sofraları hazırlamak isteyenler buraya. İftara bugün damak zevkinize uygun, kolay, pratik ve uğraştırmayan nefis bir iftar menüsü hazırladık. İftara ne yapsam, bugün iftara ne pişirsem diyorsanız sizin için hem lezzetli hem de kolay evde bulunan malzemelerden yapabileceğiniz nefis iftar yemeklerinin tariflerini derledik. Bugünkü iftar menümüzde sütlü mantar çorbası, ıslama köfte, piyaz, tahinli Kemalpaşa tatlısı, ve ramazana özel gül şerbeti tarifi var. İşte iftar sofranız için pratik, farklı yemek tarifleri ve kolay iftar menüsü önerisi

SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Sütlü mantar çorbası tarifi

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

400 gr. mantar – doğranmış

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Dereotu – üzeri için

SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI YAPILIŞI

Tereyağını tencerede eritin, mantar ve sarımsakları ekleyip mantarlar suyunu çekene kadar pişirin.

Unu ekleyin, baharatlandırın ve kavurun. Un kokusu çıkınca yavaşça ve sürekli karıştırarak tavuk suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Çorba kaynayınca sütü sürekli karıştırarak ilave edin ve bir taşım kaynatın. Ocaktan alın ve üzerine ince kıyılmış dereotu serpip servis edin.

ISLAMA KÖFTE NASIL YAPILIR?

Islama köfte tarifi

Malzemeler

Köftesi için:

500 gram kıyma

1 adet kuru soğan

3 dilim ekmek

1-1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Servisi için:

12 dilim bayat ekmek

2 yemek kaşığı kadar tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

3 su bardağı et suyu

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için;

1.5 bardak ayçiçek yağı

ISLAMA KÖFTE YAPILIŞI

Köfte için olan ekmekleri süte batırıp çıkarın ve parçalayın. Soğanı rendeleyin. Diğer köfte malzemeleriyle karıştırıp macun kıvamına gelene dek iyice yoğurun. Köfte harcının üzerini streç filmle kapatıp mümkünse 1 gece, değilse 2-3 saat buzdolabında dinlendirin.

Köfteyi yapacağınız zaman et suyunu ısıtın. İçine tuzu ekleyin. Tereyağını tavada eritin. Kırmızı toz biberi ekleyip hızla karıştırın. Sosu tavadan et suyuna aktarın ve hepsini iyice karıştırın. Ellerinizi yağlayıp köftelere şekil verin. Köftelerinizi ızgarada ya da tavada pişirin.

Ekmekleri salçalı sosa batırıp çıkarın ve ızgaraya ya da tavaya ekmeklerin yanına yerleştirin. Ekmeklerin her iki tarafını da kızartın. Kızarmış ekmeklerden iki tanesini tabağın altına yerleştirin.

Üzerine pişen köfteleri koyun.

Ekmeklerden ikisini yeniden sosa batırıp köftelerin üzerine yerleştirin.

PİYAZ NASIL YAPILIR?

Piyaz tarifi

Malzemeler

1 su bardağı kuru fasulye

1 adet kuru soğan

2 dal taze soğan

1 adet domates

4 tutam maydanoz

1 adet limon

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Sumak

PİYAZ YAPILIŞI

1 su bardağı kuru fasulyeyi akşamdan ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp yumuşayana kadar haşlayın ve kenara alın. Kuru soğanı piyazlık doğrayın. Taze soğan ve maydanozları ince ince doğrayın.

Domatesi de küp küp doğrayın. Soğan, maydanoz ve domatesleri derin bir kasede karıştırıp üzerine haşlanmış fasulyeleri ilave edin. Son olarak limon suyu, tuz ve baharatları ilave edip tüm malzemeyi güzelce harmanlayın. Piyazınız hazır. Arzu ederseniz sosunda sirke de kullanabilirsiniz. Tabağı yeşil biber ve siyah zeytinle süsleyebilirsiniz.

TAHİNLİ KEMALPAŞA TATLISI NASIL YAPILIR?

Tahinli Kemalpaşa tatlısı tarifi

Malzemeler

1 paket kemalpaşa

4,5 su bardağı su

3,5 su bardağı toz şeker

2-3 adet karanfil

Tahin

100 gr.kaymak

2 avuç ceviz

TAHİNLİ KEMALPAŞA TATLISI YAPILIŞI

Şerbeti için su ve şekeri kaynatın.İçine karanfilleri atın. Kemalpaşaları şerbetin içine atıp 15 dakika kaynatın. Tencereyi ocaktan alıp 10 dakika ağzı kapalı olarak bekletin. Daha sonra tatlıları şerbetten alıp tabağa dizin ve soğumaya bırakın. Tatlıların üzerine birer parça kaymak paylaştırın. Tahini kaymakların üzerine dökün ve ceviz ekleyerek servis yapın.

GÜL ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Gül Şerbeti Tarifi

Malzemeler:

4 su bardağı su

2 yemek kaşığı toz şeker

Yarım limon suyu

Şurup için;

300 g pembe gül yaprağı

1,5 su bardağı toz şeker

Servis için;

Yarım limon

4-5 dal nane

GÜL ŞERBETİ YAPILIŞI

Öncelikle şurup için gül yapraklarının beyaz kısımlarını kesin ve yaprakları yıkayıp durulayın. Kuruttuğunuz gül yapraklarını toz şekerle beraber şeker eriyene kadar 10-15 dakika iyice yoğurun. Yoğurma işlemi sırasında eldiven kullanabilirsiniz. Yoğurduğunuz kabın ağzını streç film ile kapatıp buzdolabında 10-12 saat kadar bekletin. Beklettiğiniz gülleri temiz bir tülbetten geçirin. Şerbet için ocakta bir tencereye suyu, şekeri ve hazırladığınız şurubu koyun ve hafif kaynatın. Kaynayınca limon suyunu sıkın ve fazla kaynatmadan ocaktan alın. İyice soğuduktan sonra şişelere alın. Buzdolabında iyice soğuması için bekletin. Şerbetinizi dilediğiniz gibi servise hazırlayabilirsiniz.