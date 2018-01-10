Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre şüphelilerin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla örgüte üst düzey yönetici yetiştirmek için kurulan eğitim merkezlerinde örgütsel eğitimlere katıldığı, eğitimlerde ders verdiği, örgüt adına basın açıklaması ve çeşitli eylemlere katıldığı tespit edilen kişiler olduğu öğrenildi. TEM ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.
7 ilde PKK operasyonu 43 kişi gözaltına alındı
DHA | 10 Ocak 2018 Çarşamba - 16:29 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 16:32