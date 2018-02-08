08 Şubat 2018 Perşembe
İSTANBUL 
15°C / 9°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.757 -0.70 EURO 4,6680 0.05
USD 3,8100 0.16 ALTIN 160,600 -0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

7 ilde askerlere 'ankesörlü telefon' operasyonu

AA |  08 Şubat 2018 Perşembe - 11:52 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 11:52

Çankırı merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla 10'u muvazzaf, biri emekli 11 asker gözaltına alındı.


Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına  yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi  ekiplerince, Çankırı, Hakkari, İstanbul, Ankara, Hatay, Ağrı ve Kastamonu'da  belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü  telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 10'u aktif görevde, biri  emekli 11 subay ve astsubay yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri  sürüyor. Şphelilerin FETÖ / PDY terör örgütü ile alakalı olarak yürütülen soruşturmalarda gözaltına alındıktan sonra denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak serbest kaldıkları öğrenildi.
 
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.