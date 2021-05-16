İçişleri Bakanlığı duyurdu. Ve kademeli normalleşmenin detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesini açıkladı ve 81 il valiliğine gönderdi. Yeni normalleşme genelgesine göre kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00­5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Genelge ile ilgili 65 yaş üstü vatandaşlar da sokağa çıkma yasağı ile seyahat yasağı ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı? 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi? İşte detaylar...

Tam kapanma dönemi sona ererken Türkiye yeni bir döneme başlıyor. 17 gün süren tam kapanma sürecinin ardından nasıl bir yol izleneceği merak ediliyordu. Milyonlar yeni normalleşme genelgesi ile ilgili detayları araştırırken 65 yaş üstü vatandaşlar da sokağa çıkma yasağı ile seyahat yasağı ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı? 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayımladı. Genelgeye göre, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI? TOPLU TAŞIMA SERBEST Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme genelgesinde şu bilgilere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır."

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR AŞI İÇİN SOKAĞA ÇIKABİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde 65 yaş üstü aşı hakkı olanlar için şu açıklama yapıldı:

"Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır."