65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi günler? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor!

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkmak serbest mi? soruları sorulmaya devam ediyor. Yeni normalin 1 Haziran 2020 ile birlikte başlaması 65 yaş üstünün ne zaman normalleşeceği sorularını beraberinde getirdi. Corona virüsü sonrasında alınan tedbirler kapsamında uzun bir süredir ilan edilen hafta yasakları ilk kez bu hafta uygulanmayacak. Riskin devam etmesi nedeniyle 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne haftanın belirli günü ve saatinde sokağa çıkma izni verildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi günler? Hafta sonu 65 yaş üstü sokağa çıkma izni var mı? 65 yaş üstü Pazar günü dışarı çıkacak mı? İşte merak edilenler…

1 Haziran haftasıyla normalleşme adımlarının atılması, 65 yaş üstü vatandaşların durumunu bir daha gündeme getirdi. Tüm Emekliler Sendikası'ndan (Tüm Emekli Sen) yapılan açıklamada 65 yaş üstü yurttaşlara yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağının normalleşme süreciyle birlikte sonlandırılmaması eleştirilerek, “Bu uygulama bir cezalandırmadır” yorumunu yaptı. 65 üstü vatandaşlar bu uygulamadan memnuniyetsizliklerini dile getirirken, hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkma izni kaç saat? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün? 65 yaş üstü pazar günü kaçta çıkacak? sorularına da yanıt aranıyor. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hakkında merak edilenler…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN? (65 yaş üstü pazar günü kaçta çıkacak?)

65 yaş üstü vatandaşlar 7 Haziran Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında, araba kullanmamak ve maske takmak şartı ile yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz” dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.

Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz’u bulmaması hedefleniyor.

Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.