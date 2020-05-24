65 yaş üstü pazar günü (24 Mayıs) sokağa çıkabilecek mi? 65 yaş üstü bayram izni ne zaman, izin saatleri kaç?

65 yaş üstü bayramda sokağa çıkabilecek mi? Bugün 65 üstü sokağa çıkmak serbest mi? soruları 65 yaş üstü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilince 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninden yararlanıp, yararlanamayacaklarını merak ediliyor. İşte bayram günü 65 yaş üstü sokağa çıkma konusu ile ilgili detaylar…

Corona nedeniyle 65 yaş üstü için ilan edilen sokağa çıkma yasağında gevşetilmeye gidildi ve 65 yaş üstüne belli günlerde ve saatlerde sokağa çıkma izni verildi. Arefe ve bayramda 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilince bugün sokağa çıkma izni olan 65 yaş üstü grup bugün 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı, 65 yaş üstü Pazar günü sokağa çıkabilecek mi, sorularına yanıt aramaya başladı. 65 yaş üstü bayramda sokağa çıkabilecek. İste 65 yaş üstü izin saatleri…

24 MAYIS 65 YAŞ ÜSTÜ İZİN SAATLERİ

Bayramın birinci günü 14.00-20.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri dışarı çıkabilecek.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLANLAR

Bayramın birinci günü şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Talep halinde ulaşımları valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-26 Mayıs'ta ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT) açık olacak.

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, demir-çelik, cam, ferrokrom sektörlerinde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar, bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler istisna kapsamında tutulacak.