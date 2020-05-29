65 yaş üstü işletme sahipleri, esnaf, çalışan işe gidebilir mi, dükkan açabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma saati izni değişti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Corona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar için de yeni açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üzeri vatandaşlar pazar günleri uygulanan sokağa çıkma iznine devam edeceğini belirtirken, çalışan, dükkan sahibi esnaf olan 65 yaş üstü vatandaşlar için de yeni alınan kararı duyurdu. Peki, 65 yaş üstü çalışanlar ise gidebilir mi? İşte 65 yaş üstü işletme sahipleri ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatiyle ilgili merak edilenler…

65 yaş üstü çalışanlar ne yapacak? 65 yaş üstü işe gidebilir mi? sorusu merak ediliyordu. Corona virüsü salgını döneminde sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar için Cumhur başkanı Erdoğan’dan yeni açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’nde video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası alınan yeni gevşetme kararlarını açıkladı. Konuşmasının başlangıcında sağlık çalışanlarına teşekkür eden Erdoğan, alınan önlemlerin yeni normalleşme sürecinde yeni adımlar atma imkânı sağladığını söyledi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan 65 yaş üzeri kişilere yönelik uygulamalar devam edecek. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma saati izni değişti mi? 65 yaş üstü işletme sahipleri, esnaf , çalışan işe gidebilir mi, dükkan açabilir mi?

65 YAŞ ÜSTÜ İŞLETME SAHİPLERİ, ÇALIŞANLAR İŞE GİDEBİLİR Mİ?

Genelgeye göre, daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasından işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, 31 Mayıs pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.”

Ayrıca, işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir.