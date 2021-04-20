55 yaş üstü aşı randevusu alma: MHRS ve E-devletten korona aşısı randevusu nasıl alınır, aşı tercihi nasıl yapılır?

55 yaş üstü aşı randevuları başladı. Randevu almak için vatandaşlar 182 randevu hattı ve MHRS’ye yöneldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 55 yaş üstüne koronavirüs aşısı yapılacağını açıklamasının ardından, Ankara'da bazı hastanelerin önünde aşı kuyruğu oluştu. MHRS ve E-devletten korona aşısı randevusu nasıl alınır, aşı tercihi nasıl yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşılama sırasının 55 yaş üzeri vatandaşlara geldiğini duyurmasıyla Ankara'daki çeşitli hastanelerde aşı sırası yoğunluğu yaşandı. Bakan Koca, koronavirüs ile mücadelede uygulanan aşılama çalışmalarında sıranın 55 yaş üzeri vatandaşlara geldiğini duyurdu. Koca'nın açıklamasının ardından Ankara'da aşı olmak isteyen 55 yaş üstü çok sayıda kişi, çeşitli hastanelere başvuruda bulundu. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan vatandaşlar, akşam saatleri olmasına rağmen, kentteki hastanelere akın etti. Bu nedenle, iftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu. Aşı olmak için hastanelere başvuran kişiler, hastanelerin dışında uzun kuyruklara neden oldu. Peki, 55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

55 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu MHRS ve e-Nabız üzerinden oluşturulabiliyor. MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

ALO 182 çağrı merkezini arayarak,https://www.hastanerandevu.gov.tr veya https://www.mhrs.gov.tr web sitesine girerek,

MHRS mobil uygulamasını telefonunuza indirerek randevu talebinde bulunabilirler.

Aşı durumu sorgulamak için aralarda boşluk bırakarak AŞI, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarası son 4 hanesi 2023'e kısa mesaj atılıyor.

55 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU ALMA

KORONAVİRÜS AŞISI TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Koronavirüs aşı sistemine girildikten sonra randevu oluştururken, sistem size seçenek sunuyor siz yaptırmak istediğiniz aşıyı tercih edip, randevunuzu oluşturabiliriz.