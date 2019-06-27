50 yıldır hizmet veriyordu! Yazıyı gören şoke oldu

Bursa’da tarihi çarşıda yaklaşık 50 yıldır hizmet veren umumi tuvalet, zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı. Tuvaletin kapısında “WC zarar ettiği için kapalıdır” yazısını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Bursa’nın Tarihi Kayhan çarşısında bulunan Tarihi Kayhan Camii derneğine ait tuvalet zarar ettiği için dernek yönetimi tarafından kapatıldı. Yaklaşık 50 yıldır tarihi çarşıda esnafa ve vatandaşlara hizmet veren umumi tuvaletin kapısına kilit vuran yönetim, “WC zarar ettiği için kapatılmıştır” yazısını astı.

Tuvaletin zarar ettiği için kapandığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. İlk defa iflas eden tuvalet gördüğünü belirten Dinar Şahin, “Para toplanmıyor, esnafın çoğu para vermiyor. Burada çalışan arkadaşın maaşı da çıkmayınca mecburen dernek yönetimi kapattı.