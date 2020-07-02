5 Temmuz 2020 ay tutulması kaç kaçta? Temmuz ay tutulması 2020 etkileri!

5 Temmuz ay tutulması 2020 hakkındaki araştırmalar hızlandı. Haziran ayının başlarında da gerçekleşen ay tutulması, Astrolojiyle ilgilenenlerin en yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, 5 Temmuz 2020 ay tutulması kaç kaçta? Parçalı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? 5 Temmuz ay tutulması 2020 hangi burçta?

Ay tutulması ve gökyüzündeki olayların burçlar üzerindeki etkisi nedeniyle kişiler hayatlarında nasıl değişik olacağını merak ettiğinden, astrolojiyi yakından takip ediyor. Temmuz ayı ay tutulması ne zaman? 5 Temmuz 2020 ay tutulması kaç kaçta? 5 Temmuz ay tutulması 2020 hangi burçta?

Çıplak gözle izlenebilen bir gök olayı olan parçalı ay tutulması, ay diskinin bir kısmının yere ait kısmi gölge konisinin (Penumbra) içerisine girmesiyle oluşur.

5 TEMMUZ AY TUTULMASI 2020 HANGİ BURÇTA?

Oğlak BurcuKoç Burcu

Yengeç Burcu

Akrep Burcu

5 TEMMUZ 2020 AY TUTULMASI KAÇ KAÇTA?

5 Temmuz Pazar günü saat 07:44'de Oğlak Burcunun 13 derecesinde "Ay Tutulması" gerçekleşecek.

TEMMUZ AY TUTULMASI 2020 ETKİLERİ

Tutulma anının yükselen burcu ise; Oğlak. Dolayısıyla akılcı ve kontrollü yaklaşım, sorumlu davranışlar bu dönem daha da önem kazanıyor. Bu tutulmadan en çok etkilenecek burçlar; Yay, İkizler, Başak ve Balık burcunun ilk on gününde doğanlar olacak. İkinci dereceden etki alacaklar ise; Oğlak ve Yengeç burcunun ilk on beş gününde doğanlar…