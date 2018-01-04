5 ilde operasyon! Canlı bomba yeleği ele geçirildi

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bingöl merkezli 5 ilde 33 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alınırken, kullanılmaya hazır, canlı bomba yeleği ele geçirildi.

Valililkten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Müdürlüğünce koordineli olarak, yasadışı DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 28 Aralık 2017 tarihi itibariyle operasyon düzenlediği belirtilerek şöyle denildi: