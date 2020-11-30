4 yıldan uzun kiralamak için başvurdular!

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2020 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. Buna göre, operasyonel kiralama sektörü 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde 5,6 milyar TL’lik yatırım yaptı ve Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 7,5’i olan 29 bin adet aracı filosuna kattı. Bu dönemde aktif büyüklüğü 31,5 milyar TL’ye kadar ulaşan sektörün filosundaki araç sayısı ise 249 bin 800 adet oldu. Bu dönemde, 2019 yılı sonuna göre ise yüzde 10,4 oranında daralan sektörün, 2019 yılı sonundaki araç sayısı 279 bin adetti.

Sektörün yüzde 89,5’i dizel araç



TOKKDER raporuna göre, ilk dokuz ayda Renault yüzde 25,9’luk pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası oldu. Renault’u yüzde 14,5 ile Fiat, yüzde 11,6 ile Volkswagen ve yüzde 11,4 ile Ford markaları takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 50,7 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf (C segmenti) araçlardan oluşurken, küçük sınıf (B segmenti) araçlar yüzde 26,6 ve üst orta sınıf (D segmenti) araçlar 13,2 pay aldı. Bu dönemde, SUV gövde tipli araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Rapora göre ayrıca, sektörün araç parkının yüzde 89,5’ini dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 64,7 olarak gerçekleşti.



Tercih edilen sözleşme süreleri



Raporda yer alan verilere göre, Türkiye’de satılan yeni otomobillerin önemli bir kısmını satın alan operasyonel kiralama sektörü 2020 yılında da ülke ekonomisine ciddi bir vergi girdisi sağladı. Bu kapsamda, geçtiğimiz sene yaklaşık 3 milyar TL vergi ödeyen operasyonel kiralama sektörü, 2020 yılının sadece ilk 9 aylık dönemini kapsayan süreçte yaklaşık olarak 3 milyar TL vergi ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıları sürdürdü. TOKKDER raporunda dikkat çeken bir diğer önemli unsur ise 43 ay ve üzerinde sözleşmelerin artması oldu.



Talep yerli araca



TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici “Pandeminin, önemini ortaya çıkardığı unsurlardan birisi de tasarruf oldu. Devletimiz bu hususta gerekli önlemleri kararlılıkla alıyor. Bununla birlikte, son dönemde TL’nin USD ve Euro karşısında değer kaybı, güncel olarak yükselme eğilimi gösteren kredi faiz oranları ve yeni ÖTV düzenlemesi, yeni araç edinme maliyetlerinde önemli artışlara neden oldu. ÖTV matrahı baremlerinde yapılan son değişiklik, dengeleri değiştirecek bir karar oldu. Bu durum, ilgili segmentlerde araç kiralama ve satın alma şartlarını zorlayıcı bir hale getirdi. Talebin yerli ve alt segmentteki araçlara kaymakta olduğunu söyleyebiliriz” dedi.