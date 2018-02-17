4 yaşındaki çocuğa tecavüz olayı ile ilgili flaş gelişme

Adana'da 4 yaşındaki küçük kıza tecavüz olayı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Sosyal medyada tecavüzcü Sedat K.'nın cezaevinde öldürüldüğü ve tecavüze uğrayan küçük kızın ise öldüğü söylentisi çıkmıştı. Bu olaylarla ilgili beklenen açıklama bugün bakanlık tarafından verildi.

Adana'da sokak düğününde 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ederken yakalanan sapık hakkında yeni bir açıklama geldi.

Alkollü olarak gittiği mahalle düğününde evde uyumakta olan 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ederken yakalanan, ve mahalleli tarafından linç edilirken çıplak olarak kaçtığı esnada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan Sedat K'nın cezaevinde öldürüldüğü yönünde iddialar sosyal medyada hızla yayılmıştı. Tecavüze uğrayan küçük kızın hayatını kaybettiği söylentisi de yine sosyal medya mecralarında çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılmıştı.

Bu iki iddiaya ilişkin beklenen açıklama bugün yapıldı.

TEK KİŞİLİK HÜCREDE

Adana'da bir düğünde, 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı, nakledildiği Niğde Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir düğünde 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden ve hakim karşısına çıkan Sedat K., “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” ve “Cinsel Amaçlı Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından tutuklandı. Zanlının, güvenlik gerekçesiyle Niğde cezaevine nakledildiği, burada da tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.

Öte yandan, sosyal medyada tecavüzcü Sedat K'nin cezeevinde öldürüldüğü, tecavüz mağduru küçük kızın da öldüğü söylentileri yayılmıştı. Bu söylentilerin yalan olduğu ortaya çıktı.

Küçük kızın taburcu olmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ailesine ve çocuğa psikolojik destek sağlandığı, ailenin de Hatay ’ın İskenderun ilçesine döndükleri öğrenildi.

TECAVÜZE UĞRAYAN KIZ ÇOCUĞU VE AİLESİNE DESTEK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adana 'da tecavüze uğrayan 4 yaşındaki kız ile yakından ilgilendiklerini ve uzman psikologlar ile sosyal görevliler tarafından her türlü desteği sağladıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Adana’da gerçekleşen ve kamuoyunda infiale yol açan 4 yaşındaki çocuğa tecavüz vakası ile ilgili açıklamada, menfur olayın meydana geldiği andan itibaren, sağlık , adalet ve diğer ilgili makamlarla birlikte gereken tüm işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Bakanlık olarak, adli süreci yakından takip ediyoruz. Çocuğumuz Bakanlığımız ekiplerinin yakın takibinde ailesi ile birlikte evindedir. Çocuğumuz ve ailesine Bakanlığımızın uzman psikologları ve sosyal çalışmacıları tarafından gereken her türlü destek sağlanmaktadır. Böylesi müessif olaylar, toplumda inanç ve değerlerin güçlü kılınmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyması bakımından da anlamlı ve ibretliktir. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için, devlet, sivil toplum kuruluşları ve toplumumuzun her ferdi olarak dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz.”