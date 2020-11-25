4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi Başlıyor

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM), T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte düzenleyeceği ve ana teması ‘Dijital Çağda İnsan Kalmak’ olan 4’üncü Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi yarın başlıyor. 26 – 28 Kasım tarihleri arasında yapılacak ve dünya çapında önemli konuşmacıların katılacağı zirvenin açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

KADEM ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iş birliğiyle 26- 28 Kasım 2020 tarihlerinde 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi gerçekleşecek. Bu sene pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşecek zirvenin ana teması ise ‘Dijital Çağda İnsan Kalmak’ olacak.

Ana sponsorluğunu Ziraat Katılım Bankası’nın, iletişim sponsorluğunu Turkcell 'in yaptığı zirve www.kadinveadalet.org 'dan online takip edilebilecek.

Dijital okur yazar olmanın giderek daha da önemli hale geldiği şu günlerde, dünyaca ünlü yazarlar, psikologlar, akademisyenler, araştırmacılar, aktivistler ve gazetecilerin ağzından dijital dünyayı dinleme fırsatı sunacak olan zirve, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Üç gün boyunca sürecek ve dijital dünyanın topluma, aileye, gündelik yaşama, manevi değerlerimize etkisinin masaya yatırılacağı zirvede insanın dijital dünyanın aktörü olmaya nasıl devam edeceğinden dijital dünyada ebeveynliğe, bu dönemde bilgiye nasıl ulaşıp, davranışlarımızı nasıl kontrol edebileceğimize kadar pek çok konu tartışılacak.

KONUŞMACILAR KİMLER OLACAK?

Eğitim ile Kültür ve Turizm Eski Bakanı, akademisyen ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ’nın 'İnsan, İnsan Gölgesinde Yetişir’ ana başlıklı konuşmasıyla devam edecek zirvede, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi olan yazar Dr. Esra Kartal Soysal’ın moderatörlüğünü yapacağı ‘Dijital Dünya’ başlıklı panelin konuşmacıları ise Uludağ Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ahmet Dağ, FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula ve Psikolog Prof.Dr. Acar Baltaş olacak. Bu oturumda insanın dönüşümü, dijital dünyada karar alma ve dijital dünyanın psikolojisi konuşulacak.

‘Dijital Çağ ve Dini Bilginin Temsili'başlığını taşıyan günün son panelinde ise I-Muslims ve Hashtag İslam kitapları yazarı, Galler Trinity Saint David Üniversitesi’nden Prof. Gary R. Bunt ile panelin moderatörü olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Ekmel Geçer, dijital dünyada dindarlığı konuşacak.

Zirvenin ikinci günü ise çocuk ve ergen psikolojisi alanında çalışan Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk’un ‘Dijital Dünyaya Uyum Sürecinde Çocuğun İhtiyaçlarının Farkında Olmak’ başlıklı ana konuşması ile başlayacak. Devam konuşmalarındaysa TRT Medya Yöneticisi İsmihan Yılmaz, popüler bir ebeveynlik krizi olarak dijital kaygıdan bahsedecek.

Aynı gün yapılacak ikinci panelin konusu kültür sanat olacak. Medya Sanatçısı Refik Anadol, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Taşkent ile ‘İnsan Bilincinin Sanat ve Teknoloji ile Yorumu’ üzerine sohbet edecek.

Zirve katılımcıları daha sonra John Cobot Üniversitesi öğretim üyesi Alina Sorgner’den dijital çağda kadını güçlendirme üzerine yapacağı konuşmayı dinleyecek.

Ardından ise We Love Reading’in kurucusu aynı zamanda Haşimi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Rana Dajani, kadının ve annenin değişen rollerinden bahsedecek.

Zirvede aynı gün yapılacak eğitim ve eğlence panelinde ise Gelişim Psikoloğu ve Akademisyen Dr. Fatma Tuba Yaylacı, Early Bird English’in kurucusu Jenny Molendyk Divleli dijital çağdaki çocuklar için eğlenceli eğitim araçlarından, eğitim tasarımcısı Sümeyye Ceylan çocuklara Stem eğitiminden, İbn Haldun Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Nagihan Haliloğlu ise dijital beşeri bilimler ve bilgi küratörlüğünden, Arp Sanatçısı Şirin Pancaroğlu ise sanat ve sanat eğitiminin dijitalde kendine nasıl yer bulacağından bahsedecek.

Ardından Bern Öğretmen Eğitimi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Michele Notari, yazar ve akademisyen Prof. Frank Furedi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu da ilham veren konuşmalarla zirvede yer alacak.

ULUSLARARASI ZİRVENİN KONUŞMACILARI

Bilgi, manipülasyon ve finans başlıklarının konuşulacağı zirvenin son günü Dublin Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Ray Walshe ve İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ayhan Bıçak’ın ana konuşmalarıyla başlayacak.

Dijital ödeme sistemleri ve fintech ekosisteminin konuşulacağı panelin konukları ise Ziraat Katılım Bankası Bilgi Teknolojileri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Said Gül ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık olacak.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu kadın ve dijital dünya başlıklı konuşmasının yer alacağı, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün Türkiye’de medya ve dindarlık üzerine yapacağı konuşmayla devam edecek.

Bilgi ve Manipülasyon başlığını taşıyan ve Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin’in moderatörlüğünü yapacağı panelde ise Dr. İsmail Çağlar, Dr. Ali Taha Koç, Zeliha Eliaçık ve Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu yer alacak.

Zirvenin son konuşmasını ise Psikiyatr&Yazar Prof. Dr. Erol Göka yapacak. Tekno-Dijital dünyada gençler ile yüzleşmek başlığını taşıyan konuşmanın ardından, zirve Şirin Pancaroğlu&Bora Uymaz Topluluğu’nun vereceği kapanış konseri ile son bulacak.