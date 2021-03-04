4 Mart gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

Altın fiyatlarında doların etkisi altında kalmaya devam ediyor. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları, haftanın dördüncü gününde yukarı yönlü hareket etti. Gram altın 411,38 TL den işlem görüyor. Gram altın 400 lira barajındaki ilerlemesini sürdürüyor. İşte, 4 Mart gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve reşat altın fiyatları…

Altın fiyatlarındaki hareketlik devam ediyor. Altın yatırımı yapanlar altın hareketlerini yakından takip ediyor. ABD'de enflasyondaki yukarı doğru ivme altın fiyatları üzerinden pozitif yansımaya neden olabileceği belirtilirken, gram altındaki 400 TL barajı dikkat çekiyor.

4 MART ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları güne şu şekilde başladı:

GRAM ALTIN FİYATI

410,72412,34

%-0,09

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

410,04

410,12

%-0,10

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.709,20

1.709,50

%-0,18



ÇEYREK ALTIN FİYATI

656,04

670,51

%-0,11

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI