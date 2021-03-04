4 Mart gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

Altın fiyatlarındaki hareketlik devam ediyor. Altın yatırımı yapanlar altın hareketlerini yakından takip ediyor. ABD'de enflasyondaki yukarı doğru ivme altın fiyatları üzerinden pozitif yansımaya neden olabileceği belirtilirken, gram altındaki 400 TL barajı dikkat çekiyor.
4 MART ALTIN FİYATLARI!
Altın fiyatları güne şu şekilde başladı:
GRAM ALTIN FİYATI
410,72412,34
%-0,09
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
410,04
410,12
%-0,10
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.709,20
1.709,50
%-0,18
ÇEYREK ALTIN FİYATI
656,04
670,51
%-0,11