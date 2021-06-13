30 yaş üstü aşı ne zaman başlıyor? Aşı sırası kaça indi, aşı takvimi

30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Aşılama süreci tüm hızıyla devam ediliyor. Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı. 40 yaş üstü vatandaşların aşılama sürecinin başladığı da açıklanınca 30 yaş ve üstünün ne zaman aşılanacağı merak konusu oldu. Peki, 30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi…

30 yaş üstü aşı ne zaman başlıyor? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sinovac ve bioNTech aşılarının uygulanması devam ediliyor. Aşı miktarı 32 milyonu aşarken 45 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanma süreci başladı. 40 yaş üzeri tüm vatandaşların da aşılamasına başlandığı duyuruldu. Gıda üretim ve dağıtım sektörü, avukatlar, berber ve kuaförler ile kafe, lokanta ve restoran çalışanların da aşılanmaya başlanacağı aktarıldı. Peki, 30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30-40 yaş arası aşılama ne zaman başlayacak?

30 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

30 yaş üstü vatandaşların ne zaman aşılanacağı henüz belli değil. 40 yaş üstü aşılama sürecinin ardından 30 yaş üstünün aşılanmaya başlaması bekleniyor. Haziran ayının sonlarına doğru 30 yaş için takvimin belirlenmesi öngörülüyor.

AŞILANMA SÜRECİNE BAŞLANAN MESLEKLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

AŞI MİKTARI 32 MİLYON DOZU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı.

Bakanlığın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 13.25 itibarıyla 18 milyon 558 bin 403 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, 13 milyon 453 bin 887 kişinin ise ikinci dozları da tamamlandı.

Ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 32 milyon 12 bin 290'a ulaştı.

İstanbul'da 3 milyon 164 bin 958'i birinci doz, 2 milyon 189 bin 844'ü ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 5 milyon 354 bin 802 oldu.

Ankara'da toplam 2 milyon 686 bin 364 doz aşı yapılırken, birinci doz miktarı 1 milyon 555 bin 502'ye, ikinci doz miktarı da 1 milyon 130 bin 862'ye yükseldi.

İzmir'de ise 1 milyon 253 bin 664'ü birinci doz, 924 bin 582'si ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 178 bin 246 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.