3 bin TL hibe desteği ne zaman yatacak, kimlere verilecek? TC kimlik nosuna göre 3 bin TL hibe desteği başvurusu e devletten nasıl yapılır?

3 bin TL Hibe desteği ödemesi ne zaman yapılacak? Destek başvurusunu yapan esnaflar tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 3 bin ya da 5 bin TL şeklinde yapılacak ödemeler için başvurular 23 Haziran'a kadar devam edecek. e-Devlet turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurunu yapanlar hibe desteğinin ne zaman yatırılacağını sorgularken, henüz başvurusunu yapmayanlar ise başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte 3 bin TL hibe ödemesinin hesaplara yatacağı tarih ve 3 bin TL hibe desteği başvurusu…

Covid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği veriliyor. Hibe desteği için başvurularını yapan esnaf 3 bin TL hibe desteği ne zaman hesaplara yatacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, esnafa 3 bin TL TL hibe ödeme tarihi ve hibe desteği başvurusu süreci…

3 bin TL hibe desteği ne zaman yatacak?

Ticaret Bakanı Muş, esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesinin, bugünden itibaren esnafların banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı. Twitter hesabından esnafa yönelik hibe desteğine ilişkin değerlendirmede bulunan Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Destek başvuruları bugün başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.

3 TL hibe kimlere verilecek?

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından hibe desteği verilecek.

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.



Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.

3 bin tl hibe desteği başvurusu

Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlara bakanlık tarafından verilecek hibe desteği için e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların, 25 Mayıs'ta başlayacağını ve 23 Haziran günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini duyurmuştu.

30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.



Başvuru takvimi şöyle olacak:



TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı, 2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlar 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlar 28 Mayıs Cuma, 8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını yapabilecek.



30 Mayıs-23 Haziran döneminde tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.



Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.