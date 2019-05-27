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29 ilde NARKONET-4 operasyonu: 56 gözaltı

AA |  27 Mayıs 2019 Pazartesi - 11:26 | Son Güncelleme : 27 05 2019 - 11:48

Narkotik ekiplerince 29 ilde düzenlenen NARKONET-4 operasyonunda, uyuşturucu kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendiren 56 kişi gözaltına alındı.


Narkotik Suclarla Mücadele Daire  Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının sosyal medya  aracılığıyla özendirilmesinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm  boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem  yapılabilmesi amacıyla saat 06.00'da 29 ilde 100 ekip ve 290 personelin  katılımıyla eş zamanlı NARKONET-4 Operasyonu düzenlendi.
 
Gözaltına alınan 56 şüphelinin adreslerinde bir gram eroin, 65  sentetik ecza ve bir av tüfeği ele geçirildi.  TCK'nin 190'ıncı maddesi 1/C ve 2. fıkralarında, "Uyuşturucu veya  uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için kullanma yöntemleri konusunda  başkalarına bilgi veren ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen  özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle  cezalandırılır." hükmü yer alıyor.
 

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Narkotik NARKONET 56 gözaltı
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