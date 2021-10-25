Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıldönümü kapsamında yerel yönetimler geniş kapsamlı bir kutlama hazırlığı yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üç günlük Cumhuriyet ve Gençlik Festivali düzenlerken; İzmit Belediyesi kutlamaları 25 Ekim’den 3 gün sürecek çeşitli etkinlikler, yarışmalar, faaliyetler düzenlenecek. Düzenlenen etkinliklerden biri de Duman Konseri oldu. Peki, 29 Ekim Duman konseri saat kaçta, Kocaeli Duman konseri nerede?

29 Ekim Duman konseri saat kaçta, Kocaeli Duman konseri nerede? Soruları artıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet ve Gençlik Festivali’ni 27-29 Ekim arasında gerçekleştirecek. Konser, etkinlik ve söyleşilerle renklenecek organizasyonların açılışında 27 Ekim akşamı saat 20.00’de Manuş Baba konser verecek. 28 Ekim’de ise bu kez Sagopa Kajmer sahne alacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamında ise, bu kez Funda Arar konseri gerçekleştirilecek.

29 Ekim Duman konseri saat kaçta, Kocaeli Duman konseri nerede?

29 Ekim Cuma günü saat 18.30’da İzmit Belediyesi önünde İzmit Belediye Bando performansı ve ardından Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu’nun zeybek performansı gerçekleşecek. Saat 19.00’da belediye önünden başlayacak olan Fener Alayı ve Cumhuriyet yürüyüşü ile yüzlerce vatandaş ellerinde meşalelerle Fuar Alanı’na yürüyecek. Saat 19.45’da Fuar için Güneş Sahnesi’nin ilk sahibi Sahne İzmit olacak. zmitliler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu İzmit Fuar Güneş Sahnesi’nde saat 20.30’da ‘Duman’ konseriyle yaşayacak. ‘