29 Ekim’de ek ders ödenir mi? 29 Ekim’de ücretli öğretmene ek ders verilir mi, 29 Ekim’de ek ders kesilir mi?

29 Ekim ek ders kesilir mi, 29 Ekim ek ders ödenir mi? Cumhuriyet Bayramı’na az bir süre kala öğretmenlerin ek ders ile ilgili yaptığı aramalar da arttı. Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim tarihinde yarım gün izinli olan bir kişi, hafta sonu tatiliyle birlikte 4 günlük izin kullanma hakkına sahip olabilecek.

28 Ekim yarım gün tatil olduğundan, 29 Ekim'in ise resmi tatil olduğundan dolayı, bu günlerde ek ders ödemesi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim’de ücretli öğretmene ek ders verilir mi, 29 Ekim’de ek ders kesilir mi?

29 Ekim ek ders ödenir mi, 29 Ekim’de ücretli öğretmene ek ders verilir mi

29 Ekim’in resmi tatil olması sebebiyle kadrolu öğretmen ve idareciler ek ders ücretlerini alabilecek. Ek ders ücreti kesilmeyecek.

Ücretli öğretmenler girdiği ders başına para almaktadırlar. Bundan dolayı Resmi tatil olan 29 Ekim ve İdari tatil ilan edilen günlerde ücretli öğretmenler ek ders ücreti alamayacaktır. Ücretli öğretmenler girdiği ders başına para aldıkları için; 28 Ekim günü sadece 13:00’ten önce fiilen girdikleri dersler için ek ders ücreti alır, 29 Ekim günü ders olmadığı için ek ders ücretini alamaz.

28-29 Ekim tarihinde sözleşmeli öğretmenlere, herhangi bir kesinti yapılmadan bu günlere dair ek ders ödemeleri yapılır.