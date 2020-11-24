28 – 29 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri | Hafta sonu hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı var?

Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlaması yapılacağını duyurmuş, İçişleri Bakanlığı ise 81 il Valiliğine gönderdiği genelgeyle birlikte, sokağa çıkma kısıtlamasının detaylarını açıklamıştı. Sokağa çıkma yasağı uzun bir aranın ardından yeniden uygulanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan yasağın ardından kafa karışıklıkları devam edince, vatandaşlar ‘’Hafta sonu hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı var?’’ sorusuna yanıt arama devam ediyor. İşte 28 – 29 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

28 - 29 Kasım tarihleri arasında da sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, Cumartesi günleri akşam saat 20.00'den Pazar sabahı saat 10.00'a kadar, Pazar günleri akşam 20.00'den Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar yasak uygulanmaya devam edecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI

Belirtilen saatler arasında sokağa çıkan vatandaşlara para cezası kesilecek. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK YERLER

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri­ afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

e) Oteller ve konaklama yerleri,

f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),

i) Sebze/meyve toptancı halleri,