27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, mülakat süresini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 27. Dönem POMEM POMEM sözlü mülakatlar sonuçları PA.edu.tr üzerinden duyurulacak. Peki, 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM sözlü mülakat sonuçları adaylar tarafından sorgulanıyor. Polis alımı için POMEM sözlü mülakata girenler, sözlü mülakat sonuçları araştırmasına başladı. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ağustos ayının son haftası açıklanması öngörülüyor.

SÖZLÜ MÜLAKATTA ADAYLARA SORULAN SORULAR

Mülakat sınavında adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.