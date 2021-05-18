27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavları ne zaman? POMEM polislik sınavı ve spor mülakatı 2021 tarihi…

27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınav yerleri ve tarihi açıklandı. 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı merak ediliyordu, belli oldu. 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Adaylar 2021 27. dönem POMEM mülakat sınavı ve yerlerini www.pa.edu.tr adresi üzerinden e devlet şifresiyle öğrenebilecek. Peki, 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? İşte, POMEM mülakat sınavı yeri sorgulama ekranı ve POMEM fiziki mülakat parkuru detayları…

Polis Akademisi Başkanlığı, POMEM mülakat sınavı fiziki yeterlilik yerleri açıklandı. Yapılan açıklamada, "27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Ayrıntılı bilgi için; http://pa.edu.tr" ifadesine yer verildi. POMEM fiziki yeterlilik parkuru sınav yerleri https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-baskanligi ekranı üzerinden E Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

POMEM MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI

27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavına katılacak adaylar için sınav yerleri ve tarihleri belli oldu.

POMEM MÜLAKAT SINAVI YERLERİ SORGULAMA EKRANI