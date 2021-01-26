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26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son vaka sayısı

26 Ocak 2021 Salı - 19:22 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 19:36

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.


Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
 
Ağır hasta sayısı 1791 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.
 
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
 
Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz.
 

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