26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1791 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.