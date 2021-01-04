2021 YKS (üniversite giriş sınavı) ne zaman? YKS başvuru tarihi 2021 ile YKS 2021 sınavı merak ediliyor!

2021 YKS ne zaman olacak? 2021 yılına girilmesiyle ÖSYM sınav takvimi de araştırılmaya başlandı. YKS 2021 sınavlarını ne zaman yapacağı merak ediliyor. YKS 2020 yılında 27-28 Haziran tarihlerinde uygulanmıştı. Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle sınavların iptal edilmesi öğrencilerin yoğun bir şekilde ÖSYM’den gelecek açıklamaları takip etmesine neden oluyor. Gözler ÖSYM’nin düzenlediği YKS oturum tarihleri çevrildi. YKS başvuru tarihi 2021 ile YKS 2021 sınavı hakkındaki son durum…

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2021 aramaları yoğun bir şekilde devam ediyor. 2021 YKS oturumları için geri sayım başladı. 3 oturum şeklinde yapılan sınav 12. Sınıf öğrencileri ve mezun olan binlerce aday tarafından YKS 2021 sınav tarihleri merak ediliyor. 2021 YKS (üniversite giriş sınavı) ne zaman?

2021 YKS ne zaman yapılacak?

YKS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2020 yılında sınav 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapıldı. Öte yandan sınavda sorulacak olan konular ile ilgili açıklama yapıldı.

MEB’ten merkezi sınavlara yönelik açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."