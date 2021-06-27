2021 YKS sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi? 2021 YKS nasıldı? 2021 TYT yorumları

Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci üniversite giriş sınavı olan YKS'ye girdi. Uzun ve zorlu maratonun ardından öğrencilerin ter döktüğü 2021 YKS için Eğitimciler, 2021 TYT sınavını değerlendirdi. Eğitimci, Adil Kurt, "2021 TYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sınav kapsamının, MEB müfredatına uygun hazırlandığı görülmüştür" dedi. Peki, 2021 YKS sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi? 2021 YKS nasıldı? 2021 YKS hakkında eğitimciler ne diyor? Eğitimcilere göre TYT zor muydu, kolay mıydı? İşte branş branş eğitimcilerin YKS değerlendirmesi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlendi. Özellikle TYT sınavı ile ilgili eğitimcilerin değerlendirmeleri merak ediliyor. 2021 TYT'yi yorumlayan Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, "2021 TYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sınav kapsamının, MEB müfredatına uygun hazırlandığı görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan yazılı açıklamada, Kurt ve Lise Akademik Kurulu, öğrencilerden alınan bilgilere dayanarak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ni (TYT) değerlendirdi.

Açıklamada sınava ilişkin görüşlerine yer verilen Kurt, "2021 TYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sınav kapsamının, MEB müfredatına uygun hazırlandığı görülmüştür. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 10. sınıf kademesinden, diğer derslerin ise 9. ve 10. sınıf kademesinden olduğu görülmüştür. Matematik testindeki sorularda temel bilgiler sorgulanmış, öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp matematik bilgisi ile yorumlaması ve öğrencilerden hatasız işlem yapması istenmiştir. Geometride modelleyerek geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer almıştır. Matematik testi öğrencilere zor gelmiş ve öğrenciler bu soruları yetiştirmekte zorlanmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkçede ağırlıklı olarak paragraf, sözcükte anlam, cümlede anlam konuları üzerinden öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerinin sorgulandığını kaydeden Adil Kurt, şunları kaydetti:

"Bu soruların metinlerinin geçen senelere oranla daha kısa olduğu görülmüştür. Sosyal Bilimlerde tüm bölümlerden orta kolaylıkta, bilgiyi yorumlayan sorular sorulmuştur. Fen Bilimleri testinde temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorgulama yapılırken Fizik testinde günlük hayatla ilişkilendirilen olaylar üzerinden sorgulama yapılmıştır. Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüştür."

"ZOR SORULAR OLMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR"

Lise Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel ise "Öğrencilerimiz geçmiş yıllardan farklı olarak kolayca çözülebilecek soruların var olduğunu ancak paragraf olarak düzenlenmiş soruların dikkatli okunması gerektiğini ve bu sorularda zaman kaybettiklerini belirtmiştir. Geometri soruları çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış, geometriksel düşünme becerisini ölçen, denklem kurup çözümleme gerektiren nitelikte olup zorlandıkları sorular olmuştur." açıklamasında bulundu.

Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu da şunları aktardı:

"Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 7 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından gelmiştir. 2021 TYT’deki dil bilgisi soruları 2020 TYT’den farklı olarak daha az sayıda sorulmuş. Paragraf sorularının 2020 TYT’ye oranla daha kısa metinlerden seçildiği belirtilmiştir. Bu sorulardan birkaç tanesinde çeldiricilerin güçlü olduğu öğrencilerimizden gelen ilk görüşlerdendir. Sorulan dil bilgisi sorularında aynı soruda birden çok kazanımın yoklanmış olması öğrencilere zaman kaybettirmiş olabilir ancak bu soruların da zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular olmadığı görülmektedir."

Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay ise, "2021 TYT'de fizik soruları öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre MEB'in yayınlamış olduğu kazanımlar çerçevesinde temel düzeyde fizik bilgilerini günlük hayattaki örnekleri üzerinden soran, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerisini ölçer nitelikte olduğu görülmektedir." ifadelerini kullandı.

“BEKLENİLMEYEN BİR SORU YOKTUR"

Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil de "Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde bilgi ağırlıklı olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ediyorlar." şeklinde görüşlerini aktardı.

Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç ise, "Biyoloji TYT testinin oldukça kolay, temel bilgi düzeyinde ve beklenilen formatta olduğu görülmüştür. Öğrenciler sürpriz bir soruyla karşılaşmamıştır. Biyoloji sorularının ortaöğretim kazanımları ile uyumlu olduğu ve soru formatının TYT’nin uygulandığı geçmiş yıllar ile benzer olduğu görülmüştür. Soruların temel kazanım düzeyinde, nitelik ve kapsam olarak ÖSYM formatına uygun ve zorluk derecesinin ortanın altında olduğu düşünülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"SORULARIN DAĞILIMI DENGELİDİR"

Coğrafya Akademik Kurul Üyesi Davut Gürler, coğrafya sorularının, beklendiği gibi 9. ve 10. sınıf ortak müfredatını ve ünitelerini kapsadığını, 9.sınıf kazanımlarından 2, 10.sınıf kazanımlarından 3 soru yöneltildiğini belirterek, "Soruların ünitelere göre dağılımı dengelidir. Düzenli olarak çalışan, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiştir. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün ise şunları aktardı:

"Sorular daha önceki TYT’ler gibi tüm sınıf düzeylerinden gelmiştir. Sınavda resim, şekil, grafik gibi içeriklere yer verilmemiştir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Sınav; alanına hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayarak akıl yürüten ve düzenli çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği nitelikte olup orta düzey zorluk seviyesindedir."

"SORULAR AÇIK VE ANLAŞILIR VE ORTA DÜZEYDE BİR ZORLUK İÇERMEKTEDİR"

Felsefe Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç, "Felsefe soruları TYT’nin genel yapısına uygun olarak paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yöneliktir. Sorular müfredata uygundur. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır olup orta düzeyde bir zorluk içermektedir. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınavdır." değerlendirmesinde bulundu.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir ise, "Bu sınavda başarılı olmak isteyen bir öğrencinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait temel konu ve kazanımlara hakim olması gerekmektedir. Sınavdaki soruların zorluk dereceleri ise kolay ve orta düzeydedir." ifadelerini kullandı.