2021 YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı!

Üniversiteye giriş sınavı YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Adaylar saba erken saatlerde sınav merkezlerine geldi. Koronavirüs önlemleri altında sınıflara alınan adaylara kimlik kontrolü yapıldı. Alan Yeterlilik Testi (AYT) 10.15 itibariyle başladı.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
AYT'DEN EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILIR?
Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;
- TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası,
- AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası,
- YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası
tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.
YDT SAAT KAÇTA?
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.