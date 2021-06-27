2021 YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı!

Üniversiteye giriş sınavı YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Adaylar saba erken saatlerde sınav merkezlerine geldi. Koronavirüs önlemleri altında sınıflara alınan adaylara kimlik kontrolü yapıldı. Alan Yeterlilik Testi (AYT) 10.15 itibariyle başladı.

AYT'DEN EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILIR?

Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;

- TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası,

- AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası,

- YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası

tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.