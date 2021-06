2021 YKS’de barajı geçmek için kaç net gerekiyor? YKS'de kaç net, kaç puan?

Türkiye'de üniversite giriş sınavına giriş sınavı heyecanı yaşıyor. Milyonlarca öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirmek için girdiği YKS'de son dönemece girildi. YKS'de barajı geçmek için gereken net sayıları merak ediliyor. İlk oturum TYT Türkçe’den 40; Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ni kapsayan Sosyal Bilimler’den 20; Temel Matematik’ten 40; Fizik, Kimya ve Biyoloji ’den oluşan Fen Bilimleri’nden 20 olmak üzere 120 soru yer alıyor.

AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih-1 ve Coğrafya-1’den oluşan Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1’den 40; Tarih-2, Coğrafya-2; Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden oluşan Sosyal Bilimler 2’den 40; Matematik’ten 40; Fizik, Kimya ve Biyoloji’den oluşan Fen Bilimleri’nden 40 olmak üzere adaylara toplam 160 soru yer alıyor. YDT’de ise 80 soru yer alıyor.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

YKS’de puan barajlarını geçmek için adayların TYT’de 150 ve üzerinde, AYT’de ise hesaplanan Sözel (SÖZ), Sayısal (SAY) ve Eşit Ağırlıklı (EA) puan türlerinin en az birinde 180 ve üzerinde puan alması şart. TYT’de 150 barajını geçenler 2 yıllık ön lisans; AYT’de 180 barajını geçenler ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. TYT’nin yerleştirme puanlarına katkısı yüzde 40, AYT’nin ise yüzde 60.

YKS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

YKS puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecek:

Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten aldığı ham puan bulunacak.

Son sınıfta okuyan adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

TYT’de standart puanlar ve adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacak. Bunun için Temel Matematik veya Türkçe testlerinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almak gerekiyor.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacak.

A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacak.

AYT ve YDT’de standart puanlar ve adayların ağırlıklı puanları hesaplanacak. Bunun için ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almaları şart. TYT puanı olmayan veya 150’nin altında olanların, AYT veya YDT’ye girmiş olsalar da puanları hesaplanmayacak.

Ağırlıklı puanların her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacak. Bunun için ilgili testlerin her birinden soru sayısının yüzde 20’si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacak.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) sınavda alınan puana eklenecek diploma notu en düşük 50 olan için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan için 500 olacak. Her aday için hesaplanan OBP 0,12 katsayısıyla çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve adayların yerleştirme puanları hesaplanacak.

YKS'DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİYOR?

