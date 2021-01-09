D/K
Hizmet Yılı
2021 Ocak Ayı Mimar ve Mühendis Maaşı
Net Maaş
14 Günlük Fark
Toplam Ödeme
1/4
25 ve üstü
7.389 TL
244 TL
7.633 TL
1/4
24
7.387 TL
244 TL
7.631 TL
1/4
23
7.385 TL
244 TL
7.629 TL
1/4
22
7.382 TL
244 TL
7.626 TL
1/4
21
7.380 TL
244 TL
7.624 TL
1/3
20
7.371 TL
243 TL
7.614 TL
1/2
19
7.361 TL
243 TL
7.604 TL
1/1
18
7.352 TL
243 TL
7.595 TL
2/3
17
7.401 TL
240 TL
7.641 TL
2/2
16
7.393 TL
239 TL
7.632 TL
2/1
15
7.384 TL
239 TL
7.623 TL
3/3
14
7.126 TL
231 TL
7.357 TL
3/2
13
7.119 TL
230 TL
7.349 TL
3/1
12
7.047 TL
206 TL
7.253 TL
4/3
11
6.969 TL
204 TL
7.173 TL
4/2
10
6.962 TL
204 TL
7.166 TL
4/1
9
6.955 TL
204 TL
7.159 TL
5/3
8
6.648 TL
194 TL
6.842 TL
5/2
7
6.642 TL
194 TL
6.836 TL
5/1
6
6.636 TL
194 TL
6.830 TL
6/3
5
6.613 TL
193 TL
6.806 TL
6/2
4
6.589 TL
192 TL
6.781 TL
6/1
3
6.583 TL
192 TL
6.775 TL
7/1
3
6.553 TL
191 TL
6.744 TL
8/3
2
6.536 TL
191 TL
6.727 TL
8/2
1
6.532 TL
191 TL
6.723 TL
8/1
0
6.528 TL
191 TL
6.719 TL
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2021 yılı mimar ve mühendis maaşları ne kadar oldu? İşte 2021 memur maaşları!
09 Ocak 2021 Cumartesi - 18:15 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 18:15
Milyonlarca kişi bekliyordu ve belli oldu. Memur ve memur emeklilerine zam geldi. Bu ay memurların zam oranları açıklandı. Memur ve memur emeklilerine 2020 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam 2021 ocak ayı maaşlarına yansıtılacak. TÜİK'in Aralık ayı enflasyonu ile 2020 yıllık enflasyon oranını açıklamasının ardından 2021 memur zamları da netlik kazandı. Kamuda çalışan mimar ve mühendislerin maaşları da yeni zam oranından etkilenecek. Orana göre memur ve emeklilerin maaşlarına da enflasyon farkı ilave edilerek yüzde 7,33 oranında zam uygulanacak. Kamuda çalışan mimar ve mühendislerin maaşlarına da bu oran üzerinden zam yapılacak. Peki, Mimar ve mühendis maaşları ne kadar oldu 2021? İşte mühendis ve mimar unvanlı kadrolarda görev yapan devlet memurlarının maaşları...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyonu ile 2020 yıllık enflasyon oranını açıklamasının ardından 2021 memur zamları da netlik kazandı. TÜİK'in açıklamasıyla birlikte 2021 yılına ait mimar ve mühendis maaşları ortaya çıktı. Kamuda çalışan mimar ve mühendislerin maaşları da yeni zam oranından etkilenecek.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Beklentinin üzerinde gelen enflasyon rakamları memur ve memur emeklisinin 2021 maaşlarını da belirledi. Orana göre memur ve emeklilerin maaşlarına da enflasyon farkı ilave edilerek yüzde 7,33 oranında zam uygulanacak. Kamuda çalışan mimar ve mühendislerin maaşlarına da bu oran üzerinden zam yapılacak. Peki, Mimar ve mühendis maaşları ne kadar oldu 2021? İşte mühendis ve mimar unvanlı kadrolarda görev yapan devlet memurlarının maaşları...
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon Memurun ve emeklinin ocak ayı zamlarının etkilendiği ve belirlendiği en önemli göstergelerden biri. TÜİK'in enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklisi ile sözleşmeli personelin maaşları da ortaya çıktı. Özellikle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mimar ve mühendis kadrolarında göre yapanların da aylık maaşları 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle arttı.
Zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacak olan mimar ve mühendislere ocak ayına ait fark ödemesi de yapılacak. Her derece/kademe ve kıdem yılındaki Mühendis ve Mimarın, 14 günlük net maş zammı farkı ile zamlı 15 Ocak net maaşının ne kadar olacağı hesaplandı.
2021 YILI MİMAR VE MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Mimar ve mühendis maaşları 2021 yılı bekar (veya eşi çalışan) ve çocuk yardımından yararlanmayan personele göre şu şekilde hesaplandı:
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