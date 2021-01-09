2021 yılı mimar ve mühendis maaşları ne kadar oldu? İşte 2021 memur maaşları!

Milyonlarca kişi bekliyordu ve belli oldu. Memur ve memur emeklilerine zam geldi. Bu ay memurların zam oranları açıklandı. Memur ve memur emeklilerine 2020 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam 2021 ocak ayı maaşlarına yansıtılacak. TÜİK'in Aralık ayı enflasyonu ile 2020 yıllık enflasyon oranını açıklamasının ardından 2021 memur zamları da netlik kazandı. Kamuda çalışan mimar ve mühendislerin maaşları da yeni zam oranından etkilenecek. Orana göre memur ve emeklilerin maaşlarına da enflasyon farkı ilave edilerek yüzde 7,33 oranında zam uygulanacak. Kamuda çalışan mimar ve mühendislerin maaşlarına da bu oran üzerinden zam yapılacak. Peki, Mimar ve mühendis maaşları ne kadar oldu 2021? İşte mühendis ve mimar unvanlı kadrolarda görev yapan devlet memurlarının maaşları...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyonu ile 2020 yıllık enflasyon oranını açıklamasının ardından 2021 memur zamları da netlik kazandı. TÜİK'in açıklamasıyla birlikte 2021 yılına ait mimar ve mühendis maaşları ortaya çıktı. Kamuda çalışan mimar ve mühendislerin maaşları da yeni zam oranından etkilenecek.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Beklentinin üzerinde gelen enflasyon rakamları memur ve memur emeklisinin 2021 maaşlarını da belirledi. Orana göre memur ve emeklilerin maaşlarına da enflasyon farkı ilave edilerek yüzde 7,33 oranında zam uygulanacak. Kamuda çalışan mimar ve mühendislerin maaşlarına da bu oran üzerinden zam yapılacak. Peki, Mimar ve mühendis maaşları ne kadar oldu 2021? İşte mühendis ve mimar unvanlı kadrolarda görev yapan devlet memurlarının maaşları...

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon Memurun ve emeklinin ocak ayı zamlarının etkilendiği ve belirlendiği en önemli göstergelerden biri. TÜİK'in enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklisi ile sözleşmeli personelin maaşları da ortaya çıktı. Özellikle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mimar ve mühendis kadrolarında göre yapanların da aylık maaşları 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle arttı.

Zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacak olan mimar ve mühendislere ocak ayına ait fark ödemesi de yapılacak. Her derece/kademe ve kıdem yılındaki Mühendis ve Mimarın, 14 günlük net maş zammı farkı ile zamlı 15 Ocak net maaşının ne kadar olacağı hesaplandı.

2021 YILI MİMAR VE MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Mimar ve mühendis maaşları 2021 yılı bekar (veya eşi çalışan) ve çocuk yardımından yararlanmayan personele göre şu şekilde hesaplandı: