2021 YAŞ kararları! Emekli olan albaylar ve terfi eden albaylar tam liste!

YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi. İşte 2021 yaş kararları ile emekli olan albaylar ve terfi eden albaylar tam liste!

YAŞ'da bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar ve kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşüldü. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı. 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. 240 olan amiral ve general sayısı 266 yükseltildi. İşte 2021 yaş kararları tam liste…