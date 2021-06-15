2021 OGM işçi alımı başvuru formu (isealim.ogm.gov.tr)! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alımı iş başvurusu ekranı!

OGM işçi alımı başvurusu başladı, 18 Haziran’a kadar devam edecek. İŞKUR üzerinden alınacak 2 bin 83 kişi merakla OGM işçi alımı başvuru şartları ve koşullarını sorguluyor. 3'ünü daimi, 2 bin 80'ini ise geçici statüsünde gerçekleştirecek olan alımlar için aranan şartlar farklılaşıyor. Peki, İŞKUR OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, OGM işçi alımı şartları nelerdir? İşte İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı detayları…

OGM işçi alımı başvurusu dün başladı. Başvurular İŞKUR aracılığı ile gerçekleştirilecek. 2.083 kişilik alım için sözlü ve uygulamalı sınava, ilanda belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru formu üzerinden başvurularını gerçekleştirmek için sabırsızlanıyor. İşte, İŞKUR OGM işçi alımı 2021 başvuru formu ve Orman Gel Müdürlüğü işçi alımı şartları ve başvuru süreci…

İŞKUR OGM BAŞVURU ŞARTLARI

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,



3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,



5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,



8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,



9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

10. Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz. 10. Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

11. İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

12. Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.



13. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.



Başvuru için aşağıdaki linke tıkladıktan sonra iş yeri türü seçeneğinden kamu ve bulunduğunuz ili seçerek OGM ilanlarına erişebilirsiniz.

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