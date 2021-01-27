2021 MSÜ başvuruları başladı! Başvuru kılavuzuna göre MSÜ başvurusu nasıl yapılır 2021? Milli Savunma Üniversitesi başvuru 2021 şartları neler?

MSÜ başvuru nasıl yapılır 2021? Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yer alarak TSK’da asker olmak isteyen adayların başvurduğu MSÜ başvuruları 27 Ocak 2021 bugün başladı. Sınav başvuruları 23 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. MSÜ başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla başvuru şartları, başvuru ücreti gibi detaylar da netleşti. Öte yandan MSÜ geç başvuru tarihi ise 3 Mart 2021 olarak belirtildi. Peki; MSÜ başvurusu nasıl yapılır, MSÜ başvuru ücreti ne kadar ve şartları neler? İşte MSÜ başvuru kılavuzuna yönelik detaylar...

MSÜ başvuruları başlayınca, başvurulara yönelik sorgulamalar da başladı. Sabırsızlıkla beklenen kılavuz ÖSYM tarafından yayımlandı. Başvuruları kılavuza göre, elektronik ortamda yapılacak. TSK personel olma hayali kuran gençleri yakından ilgilendiren MSÜ başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? MSÜ başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?

2021 MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI, BAŞVURULARI BAŞLADI

MSÜ başvuruları 27 Ocak tarihinde başlayacak ve 23 Şubat'ta sona erecek. Geç başvuru günü ise 3 Mart olarak açıklandı. Sonuçlar 29 Nisan'da erişime açılacak.

Adaylar başvurularını ÖSYM tarafından yayınlanacak olan kılavuza göre yapacaklar. Geçtiğimiz yıl sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebildiler.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

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MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ 2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkezi olarak uygulanacak.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.