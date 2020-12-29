2021 memur maaş zam oranı merak ediliyor! Gözler 4 Ocak’ta, memur zammı 2021 tahminleri…

2021 memur zammı ne kadar olur? Aralık sonu yaklaşınca memur ve emekli maaş zammı için geri sayım da başladı. 2021 memur maaşları aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından son 6 aylık enflasyon oranına göre zamlanacak. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre emeklilere, memurlara ve memur emeklisine yapılacak zam oranı netleşecek. Öte yandan 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olarak açıklandı. 2021 ocak memur zammı yüzde kaç olacak?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı merak ediliyor. Temmuz ayında yapılan artışın ardından gözler ocak zammına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı, aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranı 4 Ocak’ta aralık ayı enflasyon oranın açıklanmasının ardından belli olacak. Enflasyon farkına göre 2021 memur maaş zammı ne kadar olur?

Memur zammı ne kadar 2021, tahminler…

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 2.30 oranında arttı. TÜFE bazında enflasyon 11 aylık dönemde yüzde 13.19, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 14.03 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası kısa süre önce yayımlanan son enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak açıklamıştı.

Açıklanan enflasyon verileri, ocak ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına, beklentilerin üzerinde artış yapılacağının da işaretini verdi. Memur maaşlarında yapılacak artış oranı, yıl sonu enflasyonuna göre belirleniyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulabilmesi için aralık ayında TÜFE’nin yüzde 0.96 oranında azalması gerekiyor. 2005-2019 yıllarını kapsayan 15 yılın aralık aylarına baktığımızda, sadece 4 yılın aralık ayında enflasyonun eksi 0.30 ile eksi 0.44 arasında olduğu, diğer yıllarda ise arttığı görülüyor. 15 yılın aralık ayı ortalamasına göre ise yılın son ayında TÜFE yüzde 0.30 oranında arttı.

Yeni Asır yazarı Faruk Erdem'in yazısına göre, emeklilere ve memurlara verilecek zam oranı 4 Ocak'ta kesinleşecek. Bir kere 5 aylık enflasyon yani yüzde 7.02 kesinleşti. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler bu oranda zam almış olacak. Ancak açıklamalara baktığımızda enflasyonun sıfır çıkmayacağı anlaşılıyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.

Memura zam oranı...

Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu rakama ayrıca, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı da yansıtılacak. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine 3 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak.

Yıl sonu enflasyonu, Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 12.1 seviyesinde çıkarsa bu durumda memur maaşlarına ve memur emekli aylıklarına yüzde 5 oranında zam yapılacak.