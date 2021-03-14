2021 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) bugün yapılıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021-MEB-EKYS sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2021 MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) ÖSYM tarafından bugün gerçekleştiriliyor. Adaylar "2021 MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunu araştırıyor. İşte 2021 MEB EKYS sonuçları ile ilgili detaylar...

2021 MEB EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2021-MEB-EKYS kılavuzunda sonuçlar ile ilgili şu bilgilere yer veriliyor: