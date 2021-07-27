2021 LGS ek tercihler ne zaman başlayacak, nakil işlemeleri nerden nasıl yapılır? MEB 2. Ek tercih ve nakiller…

LGS 2. Tercihler yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler tarafından en çok araştırılan konu oldu. LGS'nin ilk yerleştirmesinde yerleşemeyen, yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilere 2. Tercih hakkı veriliyor. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? LGS nakil başvurusu nasıl yapılacak? LGS nakil tarihleri ve ek tercih başvuru süreci…

LGS tercih sonuçları açıklandı. LGS tercihlerine göre bir okula yerleşemeyen öğrenciler 2. tercih haklarını kullanmak için ek tercih tarihlerini sorguluyor. MEB, LGS 2. tercih tarihlerini daha önce duyurmuştu. Ek tercihler ne zaman başlayacak? LGS 2. Tercih (nakil) tarihleri belli oldu, nakil başvurusu nasıl yapılacak?

LGS 2. Tercih dönemi ne zaman?

26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS nakil işlemleri nasıl yapılacak?

Nakiller, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.