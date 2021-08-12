12 Ağustos 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.436 1.76 EURO 10,0780 -0.59
USD 8,5690 -0.65 ALTIN 481,380 -0.90
CANLI BORSA
TÜMÜ

2021 KPSS ÖABT için ÖSYM'den uyarı!

12 Ağustos 2021 Perşembe - 15:23 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 15:23

ÖSYM, 2021-KPSS'nin son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2021-KPSS ÖABT) girecek adaylar için sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin listesini paylaştı.


2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2021-KPSS ÖABT) hafta sonu gerçekleştirilecek. ÖSYM, sınav öncesi adaylara, sınav açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin listesini açıkladı.
 
 
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
 
"2021-KPSS ÖABT İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri
 
15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2021-KPSS ÖABT) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 15 Ağustos 2021 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.
 
Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir. ;
 
Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir."
 

ETİKETLER

2021 KPSS 2021-KPSS ÖABT ne zaman KPSS günü açık tutulacak İl İlçe Nüfus Müdürlükleri 2021-KPSS ÖABT 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.