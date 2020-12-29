2021 yılı Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek Kısa Çalışma Ödeneği tutarı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. 2021 yılı asgari ücret zammı ile birlikte pek çok kalemde önemli değişiklikler oldu. Başta AGİ olmak üzere, engelli ve 65 yaş aylığı, ihbar ve kıdem tazminatları ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinde de artış oldu. Peki, 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar oldu? İşte 2021 Ocak ayı itibariyle zamlı Kısa Çalışma Ödeği tutarı...

2021 yılı asgari ücreti belli oldu. 2021 yılında uygulanacak Asgari ücret yüzde 21.56 oranında arttı. Buna göre asgari ücrette yeni rakam brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücret ile birlikte Kıdem tazminatı tavanı değişti. Ayrıca, işsizlik maaşı, iş görmezlik ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması, genel sağlık sigortası primi, engelli ve yaşlılık aylığı ödemelerinin tutarları da değişmiş oldu. Koronavirüsün ekonomik etkilerinin azaltılması ve istihdamı korumak için uygulamaya konulan Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri tutarları da asgari ücrete bağlı olarak arttı.

2021 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Buna bağlı olarak Kısa çalışma ödeneği de Asgari ücret ile birlikte zamlandı. Buna göre, en düşük Kısa Çalışma Ödeneği 2.146,50 TL olurken en yüksek Kısa Çalışma Ödeneği ise 5.366 TL oldu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI UZATILMIŞTI!