2021 yılı Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek Kısa Çalışma Ödeneği tutarı!

2021 yılı asgari ücreti belli oldu. 2021 yılında uygulanacak Asgari ücret yüzde 21.56 oranında arttı. Buna göre asgari ücrette yeni rakam brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücret ile birlikte Kıdem tazminatı tavanı değişti. Ayrıca, işsizlik maaşı, iş görmezlik ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması, genel sağlık sigortası primi, engelli ve yaşlılık aylığı ödemelerinin tutarları da değişmiş oldu. Koronavirüsün ekonomik etkilerinin azaltılması ve istihdamı korumak için uygulamaya konulan Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri tutarları da asgari ücrete bağlı olarak arttı.
2021 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?
Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Buna bağlı olarak Kısa çalışma ödeneği de Asgari ücret ile birlikte zamlandı. Buna göre, en düşük Kısa Çalışma Ödeneği 2.146,50 TL olurken en yüksek Kısa Çalışma Ödeneği ise 5.366 TL oldu.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI UZATILMIŞTI!
Kısa çalışma ödeneği başvuruları 31 Ocak 2021'e kadar alınacak. 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan kısa çalışma ödeneği başvuruları son başvuru tarihi 31 Aralık 2020’den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı. Kısa çalışma başvurularının e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabilecek. 1 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular için kısa çalışma ödeneği başlama tarihi 1 Ocak 2021 tarihi veya sonrası olarak bildirilebilecek.