06 Ocak 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.501 0.80 EURO 9,0600 -0.29
USD 7,3400 -0.63 ALTIN 457,870 -1.10
CANLI BORSA
TÜMÜ

2021 İmam maaşları ne kadar? 2021 imam ve emekli imam maaşı tutarı!

06 Ocak 2021 Çarşamba - 16:33 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 16:33

TÜİK Aralık ayı enflasyonu ve 2020 yıllık enflasyon oranını açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından 2021 memur zamları da belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının sonrasında 2021 yılı Ocak-Temmuz aralığında geçerli olacak memur zam oranları netlik kazandı. Öğretmen, polis, hemşire maaşlarının yanı sıra imam maaşları da yeni zam oranından etkilenecek. Peki, 2021 İmam maaşları ne kadar oldu? Memura enflasyon zammı sonrası 2021 imam ve emekli imam maaşı ne kadar oldu? İşte 2021 İmam ve vaiz maaşları...


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verisini açıkladı ve 2020 yıllık enflasyon oranı da ortaya çıktı. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti.
 
 
Tüketici fiyat endeksi milyonlarca çalışanın, memurun ve emeklinin ocak ayı zamlarının etkilendiği ve belirlendiği en önemli göstergelerden biri. Bu çerçevede 2020 yılının son 6 ayında tüketici fiyat endeksi artışı önem taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 4 Ocak'ta açıkladı. Beklentinin üzerinde gelen rakamlar memur ve memur emeklisinin 2021 maaşlarını da belirledi. Orana göre memur ve emeklilerin maaşlarına da enflasyon farkı ilave edilerek yüzde 7,33 oranında zam uygulanacak. Peki, 2021 İmam maaşları ne kadar oldu? Memura enflasyon zammı sonrası 2021 imam ve emekli imam maaşı...
 
2021 İMAM MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 
 
Geçtiğimiz Temmuz ayında (1/4) Vaiz maaşları 5.536 liradan 5.854 liraya, imam maaşları ise 3.272 liradan 3.460 liraya yükselmişti.
 
2021 emekli İmam-hatip 3.460 liradan 3.751 liraya yükseldi. 2021 Vaiz (1/4) maaşları da 5.854 liradan 
6.285 liraya yükseldi. 
 
 
 

ETİKETLER

2021 imam maaşları 2021 emekli imam maaşları 2021 vaiz maaşları 2021 İmam maaşları ne kadar oldu Memura enflasyon zammı memura zam 2021 imam ve emekli imam maaşı emeklilerin maaşları memur maaşları 2021
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.