2021 İmam maaşları ne kadar? 2021 imam ve emekli imam maaşı tutarı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verisini açıkladı ve 2020 yıllık enflasyon oranı da ortaya çıktı. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti.
Tüketici fiyat endeksi milyonlarca çalışanın, memurun ve emeklinin ocak ayı zamlarının etkilendiği ve belirlendiği en önemli göstergelerden biri. Bu çerçevede 2020 yılının son 6 ayında tüketici fiyat endeksi artışı önem taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 4 Ocak'ta açıkladı. Beklentinin üzerinde gelen rakamlar memur ve memur emeklisinin 2021 maaşlarını da belirledi. Orana göre memur ve emeklilerin maaşlarına da enflasyon farkı ilave edilerek yüzde 7,33 oranında zam uygulanacak. Peki, 2021 İmam maaşları ne kadar oldu? Memura enflasyon zammı sonrası 2021 imam ve emekli imam maaşı...
2021 İMAM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Geçtiğimiz Temmuz ayında (1/4) Vaiz maaşları 5.536 liradan 5.854 liraya, imam maaşları ise 3.272 liradan 3.460 liraya yükselmişti.
2021 emekli İmam-hatip 3.460 liradan 3.751 liraya yükseldi. 2021 Vaiz (1/4) maaşları da 5.854 liradan
6.285 liraya yükseldi.