2021 bekçi maaşı ne kadar? Bekçi maaşı zammı (ilkokul, lise ve üniversite mezunu) ne kadar oldu, son durum…

2021 bekçi maaşları ne kadar? TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 14,6 oldu. TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25 yükseldi. Artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi de Aralık’ta bir önceki aya göre yüzde 2,36 arttı. Yıllık bazda yüzde 25,15 değerine ulaştı. Enflasyon rakamlarının netleşmesi ile memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu. Memurlara yüzde 7,33 zam yapıldı. Peki, bekçi maaşları ne kadar oldu? İşte 2021 bekçi maaş zammı…

Çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı kadrolarda görev yapanların aylık ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre belirleniyor. Bu kadrolarda görev yapanlar Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevli her sınıftaki personele ödenen tayin bedelinden de yararlanıyor. Emniyet Hizmetleri Sınıfı’na girenlerden; ilkokul ve ortaokul mezunu olanların giriş derecelerine 2 derece, lise ve dengi okul mezunlarının giriş derecelerine lise mezunlarına göre 1 derece ve 1 kademe, yükseköğrenim mezunlarının giriş derecelerine ise 1 derece ilave edildiğinden, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı kadrolarda görev alanlar da bu uygulamadan yararlanıyor. 2021 bekçi maaşları ne kadar? İşte 2021 bekçi maaş zammı…

2020 yılında bekçiler İlkokulu mezunu olan bir bekçi 4.302,80 TL maaş alırken, lise mezunu bekçilerin maaşları 4.352 TL ile 4.455,14 TL arasında değişiyor. Lisans ve ön lisans mezunu bekçiler ise 4.404 TL ile 4.657 TL maaş alıyordu. Zamla birlikte;

İlkokul mezunu bekçi 4618 lira alacak.

Lise mezunu bekçi 4782 lira alacak.

Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak.