2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih!

Açıköğretim lise sınavları sona erdi. Öğrencilerin gözü AÖL sınav sonuçlarına çevrildi. Koronavirüs nedeniyle AÖL 2. dönem sınavları online olarak gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. Peki, Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? İşte Açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs nedeniyle aldığı kararla Açıköğretim lise sınavlarının çevrimiçi gerçekleştirileceğini duyurmuş adaylar da belirtilen tarihlerde online olarak sınava girmişlerdi. 29 Mart'ta sona eren AÖL sınavlarının ardından adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Binlerce öğrenci AÖL sınav sonuçlarını araştırıyor. Peki, 2021 Açıköğretim lisesi (AÖL) sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB 'in açık lise sınav sonuçlarını açıklayacağı tarih...

AÇIK ÖĞRETİM LİSE AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğrenciler AÖL online sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak. 2. Döneme ait sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihe ait bir açıklama bulunmuyor. Ancak, itiraz süreci ile ilgili bilgilendirme Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Buna göre açık lise sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

SINAVA İTİRAZLAR NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası , Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklar.

Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklar. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacak.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar ÖDSGM tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları BİGM tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecek.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacak.