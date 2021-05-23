2021-2022 transfer sezonu tarihleri belli mi? Transfer sezonu ne zaman başlıyor 2021? Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamlamasının ardından gözler 2021-2022 transfer sezonuna çevrildi. Futbolseverler tarafından Süper Lig'in bitmesinin ardından yeni transferlerin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağı ile ilgili TFF açıklama yaptı. Peki, Transfer sezonu ne zaman başlıyor 2022? Türkiye transfer sezonu ne zaman açılıyor? Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer sezonu tarihleri...
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?
Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.
Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TFF transfer sezonu hakkında açıklama yapmadı.