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2020 yılının ilk zamlı maaşları yatıyor... Kim ne kadar net maaş alacak?
2020 yılının gelmesiyle birlikte maaşlara zam yapılacak. Zammın yanında kesilecek vergiler de önemini koruyor.
Birçok kurumsal işletmede ücret hesaplamaları brütten yapılır. Her ay aynı brüt ücret üzerinden hesaplama yapıldığından, ocak ayının net maaşı ile sonraki ayların net maaşı aynı olmaz. Dolayısıyla ocak maaşı dışında sonraki aylarda net maaşın ne kadar değişeceği, azalacağı da önemlidir. (Tablo 1’de yer alan brüt ücret örnekleri üzerinden net maaştaki değişimler aydan aya görülebilir)