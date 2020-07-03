2020 temmuz engelli maaşı ne kadar oldu? İşte Engelli maaşı zammı

2020 yılının ilk altı aylık enflasyon rakamlarına göre, engelli aylığı da zamlandı. Peki, 2020 temmuz engelli maaşı ne kadar? İşte Engelli maaşı zammı ve temmuz engelli maaşı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre 2020 yılının ilk altı aylık enflasyon rakamları da belli oldu. Son açıklanan enflasyon rakamlarına göre, engelli aylığı da zamlandı. Peki, 2020 temmuz engelli maaşı ne kadar? İşte Engelli maaşı zammı ve temmuz engelli maaşı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. 2020 yılının ilk altı aylık enflasyon rakamlarına göre temmuz ayından itibaren engelliler maaşlarını zamlı alacak. Asgari yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük vatandaşlara 2020’nin ilk yarısında 805 lira engelli aylığı ödeniyordu. Yeni zamlarla birlikte Yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilerin aylığı ise 567.00 TL’ye (üç aylık 1.701 TL), yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilerin ise 854.00 TL’ye (üç aylık 2 bin 562 TL) çıktı. Bu maaşı alanlar primsiz rejimden yararlanıyor. Yani herhangi bir sigorta primi ödemesine gerek olmuyor.

TEMMUZ ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Engelli ve Yaşlılık maaşları her ayın 5’inden 9’una kadar, maaş alan engelli vatandaşların hesaplarına geçer. Maaş ödeme günleri ise doğum tarihinin son rakamına göre belirlenir. İşte o tarihler…

Doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5’inde,

Doğum tarihinin son rakamı 1 ve 6 olanlar ayın 6’sında,

Doğum tarihinin son rakamı 2 ve 7 olanlar ayın 7’sinde,

Doğum tarihinin son rakamı 3 ve 8 olanlar ayın 8’inde,

Doğum tarihinin son rakamı 4 ve 9 olanlar ayın 9’u ve sonrasında maaşlarını alırlar.

ENGELLİ AYLIĞI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Devlet, 5 milyon engelli vatandaşa engel durumuna göre maaş desteği sağlıyor. Bunun şartları ise

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriterinin olması,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporunun bulunması gerekiyor. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil.

ENGELLİ AYLIĞI İÇİN BAŞVURU NEREYE YAPILIR?

Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az ‘yüzde 50’ olan ve ‘ağır engelli’ bölümünde ‘evet’ yazan rapor gerekiyor. Maaş için engelli kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılıyor. Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı en az yüzde 40 olmalıdır. Kişi 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olmalıdır. 65 yaşından büyük olması halinde en az yüzde 70 oranında engelinin bulunması gerekmektedir.