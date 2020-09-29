2020 PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO başvuru şartları nelerdir, bu yıl kaç kişi alınacak?

PMYO 2020 başvuruları ne zaman alınacak? Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyenler Polis Meslek Yüksek Okulu’na başvuru tarihini araştırıyor. Polis Akademisinde 2 yıllık eğitimin ardından Polis memuru olarak göreve başlayan adayların kabul edilmesinde yaş, boy, kilo şartları aranıyor. İşte PMYO başvuru tarihleri ve şartları…

Polis Meslek Yüksek Okulu başvuruları kapsamında 2019 Ağustos ayından 2250 erkek, 250 kadın aday akademiye kabul edildi. Polis akademisine alımlar en az lise mezunu adaylar arasından seçiliyor. Üniversite yerleştirme işlemlerinin ardından PMYO başvuru kriterlerine göre alımlar belli oluyor. Peki PMYO başvuru tarihleri ne zaman? 2020 PMYO başvuru şartları nelerdi?

2020 PMYO BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2020 Polis alımıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında PMYO ön başvuruları 5 Ağustos - 19 Ağustos tarihinde yapılmış, 14 Ekim tarihinde de başvurular başlamıştı.

PMYO 2020 TABAN PUANLARI

Polislik Meslek Yüksek Okulu taban puanları üniversite yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından belirleniyor. 2020 yılına ait taban puan henüz paylaşılmadı.

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU ŞARTLARI

2019 yılında yayımlanan PYMO Başvuru şartlarına şu şekildeydi:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

c) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak.(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.) 2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak)

e) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)",