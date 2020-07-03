2020 memur aile yardımı ne kadar oldu? Enflasyon oranına göre aile yardımı 2020 Temmuz sorgulaması

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, sadece memur ve memur emeklisi ile SSK-BAĞKUR emeklilerin temmuz maaş zammı değil memurlara ödenen aile yardımı oranı da belli oldu. Memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlarını zamlı alacak memurlara ek olarak aile yardımı zamlı olarak verilecek. İşte 2020 memur aile yardımı zam oranı...

Memurlar, temmuz ayında enflasyon zammı dışında, aile yardımını da zamlı alacak. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış oldu. Memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oldu. Memur aile yardımı ne kadar oldu? İşte 2020 Temmuz aile yardımı 2020…

MEMUR AİLE YARDIMI NE KADAR OLDU?

Evli olan devlet memurlarına verilen aile yardımı, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.

Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.

Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

Eş: 351.00

Çocuk (0-6 yaş) 77.26

Çocuk (6 yaş üstü) 38.62 oldu.

AİLE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR

Aile Yardımı Ödenenler:

1) Çalışmayan veya emekli olmayan eşlere ömür boyunca,

2) Erkek çocuklarına öğrenci olsa da olmasa da 25 yaşına kadar,

3) Kız çocuklarına çalışmadıkları ve evli olmadıkları sürece yaş şartı aranmaksızın ölünceye kadar ve,

4) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.

Aile Yardımı Ödenmeyenler:

1) Evlenen çocuklar ve çalışan veya emekli maaşı alan eş için,

2) 25 yaşını dolduran çocuklar için, (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışama derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)

3) Kendi hesabına ticaret yapan/gerçek-tüzel kişiler yanında menfaat karşılığı çalışan çocuklar için, (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

4) Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için ödenmez.