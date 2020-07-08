2020 dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Dul ve yetim aylığı zammı 2020!

Haziran ayı enflasyon verileri dul ve yetim aylıklarının da zamlanmasına neden oldu. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, dul ve yetim aylıklarına yapılan zam miktarı araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılının ilk altı aylık enflasyon oranı yüzde 5.75’e yükseldi. Buna bağlı olarak sosyal yardımlarda da yüzde 5.75 oranında zamlandı. Peki, 2020 dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? İşte dul ve yetim aylığı 2020 zammı…

Enflasyon temmuz zam farkı dul ve yetim maaşların da artmasına neden oldu. Temmuz ayında enflasyon oranı sadece emekli ve memurların aylıklarında değil, sosyal yardımların da artmasını sağladı. Dul ve yetim aylıklarına yüzde 5,75 oranında zam yapılacak. Dul ve yetim aylığı 2020 zammı hakkında merak edilenler…

Eşini kaybeden bir kadın evlenene kadar ya da sigortalı bir şe girene kadar dul maaşı alırken, baba veya annesini kaybeden erkek çocuk 18 yaşına, öğrenciliği devam ederse 25 yaşına kadar yetim aylığı alır. Bakıma muhtaç durumdaysa varsa kesintisiz yetim maaşı alabiliyor. Kız çocukları ise evlenene kadar ya da sigortalı bir işe girene kadar yaşı ne olursa olsun yetim maaşı almaya devam ediyor. Evlendikten ya da işe girdikten sonra kesilen maaş, işten ayrıldığında ya da boşandıktan sonra tekrar kadına bağlanıyor.

DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI 2020

Enflasyon artışına bağlı olarak 6 ayda bir artan dul ve yetim aylıklarına bu yılın ikinci altı aylık enflasyon oranına göre, yani yüzde 5,75 oranında zam yapıldı.

Açıklanan enflasyon oranına göre, en düşük dul ve yetim aylığı tutarı 390 TL, en yüksek dul ve yetim aylığının bağlanan maaşa göre 4 bin 500 TL’ye kadar çıkabiliyor.