2020-ALES/2 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. İşte 2020-ALES/2 cevap kağıtları ve aday cevapları görüntüleme ekranı...

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldığını duyurdu. Adaylar 10 gün süreyle sınava ilişkin cevaplarını görüntüleyebilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.