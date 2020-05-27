20 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor 27 Mayıs? 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar sürecek?

Corona virüsü nedeniyle 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonra erdi. 81 ilde Arefe günü başlayan ve bayram boyunca devam eden sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının sona ermesinin ardından sokağa çıkma kısıtlaması süren 20 yaş altı gençler, yasağın ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zamana kadar sürecek? 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor?

Corona virüsü salgınını önlemek için ilan edilen 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Arefe günü ve bayramda ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından birkaç saatliğine çıkan 20 yaş altındakiler yasağın ne zaman kalkacağını merak ediyor. 20 yaş altı yasak ne zaman bitecek? 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? 20 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor 27 Mayıs? 20 yaş ve altı sokağa çıkma izni ne zamana kadar sürecek?

20 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Corona virüsü salgınını önlemek için 4 Nisan'da 20 yaş altındakilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Atılan normalleşme adımlarından sonra 20 yaş ve altı sokağa kısıtlaması esnetildi ve haftanın belli günü belirli saatlerde 20 yaş altı yaş gurubu için dışarı çıkma izni verildi. Ancak 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği ile ilgili henüz resmi bir acıkma yapılmadı. Corona virüsü salgınında risk tamamen ortadan kalkana kadar, bu önlemlerin devam edeceği düşünülüyor.

15-YAŞ ARASI 22 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMIŞTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 22 Mayıs'ta 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıktı.

Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.